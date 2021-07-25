МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Повышению пенсионного возраста исполняется 3 года. Обещания, пропаганда (3 года назад) и суровая реальность сегодня А Вы знаете, уважаемые наши читатели, что скоро мы можем поздравить себя с именинником, вернее - с именинницей! Да, да! Уже целых 3 года исполняется пенсионной реформе! А мы и не заметили! Тем не менее, пенсионной реформе, которая по большому счету, заключалась только в повышении пенсионного возраста, в сентябре месяце (27 сентября 2018 года законопроект о пенсионной реформе был принят Госдумой) исполнится 3 года.