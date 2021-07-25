Медвежий угол

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Повышению пенсионного возраста исполняется 3 года. Обещания, пропаганда (3 года назад) и суровая реальность сегодня

Повышению пенсионного возраста исполняется 3 года. Обещания, пропаганда (3 года назад) и суровая реальность сегодня

МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Повышению пенсионного возраста исполняется 3 года. Обещания, пропаганда (3 года назад) и суровая реальность сегодня А Вы знаете, уважаемые наши читатели, что скоро мы можем поздравить себя с именинником, вернее - с именинницей! Да, да! Уже целых 3 года исполняется пенсионной реформе! А мы и не заметили! Тем не менее, пенсионной реформе, которая по большому счету, заключалась только в повышении пенсионного возраста, в сентябре месяце (27 сентября 2018 года законопроект о пенсионной реформе был принят Госдумой) исполнится 3 года.

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Оzzи О О
Приятелю исполнилось 61,5 года ,стал пенсим , пенсию начислили 20 тысяч рублей , куда ушли 360 тысяч недополученных на полтора года ?
Агрофена Иванова
А люди - жившие в ВОВ-у на кого - нибудь жаловались- что попали жить не в то время- и пришлось- не пенсию позже получать- а жизни свои отдавать, Я пенсионерка- и нас таких 45 миллионов-- это чуть ли не треть населения- и я довольна- что получаю уже третий год по 1 т р с хвостиком - и вместо 15 т р- сейчас получаю 18- а через пол-года около 20! А вы можете рассказать - почему в развитых странах- как вы считаете- США и ЕС - повышение пенсионного возраста уже давно сделали....????
Оzzи О О
Если тебе тупой пенсионерки не понятно , то кратко обьясню , я написал о своём приятеле
Агрофена Иванова
кто тупее - ещё доказать надо-- тебе не понять... я всё равно работала до 66 лет, и не из-за денег- а ради самой работы-- выйдешь рано- скорее состаришься....
Александр Иноземцев
"...куда ушли 360 тысяч недополученных на полтора года ?". ==================================================== Своим вопросом Вы лишь показали, что понятия не имеете, как работает пенсионная система России😉 ---------- ОТВЕТ ---------- На выплату пенсий действующим пенсионерам.
Оzzи О О
Действующие пенсы и без него получали пенсии
Александр Иноземцев
"...Действующие пенсы и без него получали пенсии". ============================================== ВЕРНО! --- Простой вопрос: где брал деньги ПФР на выплату пенсий действующим пенсионерам? 😉
Оzzи О О
Негди их брать , если люди не работали и значит не делали отчисления в пенсионный фонд , но в СССР таких не было , они работали в зоне , насильственно , сидя за тунеядку , значит тоже отчисляли на свою будущую пенсию
Александр Иноземцев
:-) Вы уж определитесь: получают ИЛИ не получают действующие пенсионеры пенсию 😉
Оzzи О О
Все получают , а пенсионный фонд всех обсчитывает
Александр Иноземцев
"...Все получают". =============== Вот и чудненько! --- Стало быть ОТВЕТ на свой вопрос - "...куда ушли 360 тысяч недополученных на полтора года ?" -, Вы теперь знаете 😉 ---------- ОТВЕТ ---------- На выплату пенсий действующим пенсионерам.
Евгений Натесов
Оzzи О О трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Ritchie Blackmore
ДУРИЩА!
Оzzи О О
слышь пидар опущенный , завали свою вафельнице ублюдок гнилозубый !
Наталья Козлова
Был у нас губернатор. Подписал себе указ, что если уходит с должности, область выплачивает ему доплату около 200 тыс ежемесячно. Свершилось. Его ушли. Но доплата из бюджета платится исправно. Кто -то из депутатов пытался прекратить такую выплату, но нет, не положено, нет у закона обратной силы. А вот проработавшим полжизни по "старому" пенсионному закону поменять условия выхода на пенсию можно. Им обратная сила закона не положена. И жизнь свою, подгоняя под рамки нового закона, не перепрожить заново. Может кто-то, зная, как измениться всё через 20 лет, и строил бы свою жизнь по-другому.
Евгений Натесов
Так никто не знает как всё изменится. А где это у вс и кто жто губернатор?
Ritchie Blackmore
Овца, уймись!
Наталья Козлова
Так надо было, чтобы знали. Например, что пенсионная реформа затронет тех, кто только начинает трудовую деятельность. И время было бы, чтобы им подготовиться. Молодежь бы строила жизнь с учетом поздней пенсии. Инвестировать в будущую пенсию, например. Планировать сколько в декрете сидеть. Общество подготовилось бы морально). А начинать с 50 летних бабушек, когда впереди уже нечего планировать, зачем? Да и молодежи не пробиться на рабочие места, старые не могут уйти. Куда им без пенсии и зарплаты?
alexander
Если бы в думе не приняли этот закон, то сразу 450 человек вошли бы в статус безработных. А с другой стороны, всех чиновников из кабинетов выносят вперёд ногами и пенсия им совсем не нужна.
Евгений Натесов
Ritchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Ritchie Blackmore
Ослица, смени шпаргалку!
николай лебедев
Дурдом разбежался
Горыныч
Люди! Помните за кого голосовать НЕ надо! https://openmedia.io/news/n3/chempiony-po-doxodam-poshli-na-perevybory-pochti-vse-bogatejshie-deputaty-iz-frakcii-er-uchastvuyut-v-prajmeriz/
НС
Россия - социальное государство???
Александр
Бесспорно.
Наталья Андросова
Неправовое и асоциальное
Сергей Сычев
А ведь закон о пенсионной реформе приняла именно единая Россия!!!
Игорь Снетков
Мы сами виноваты,проглотили этот закон.
Шустрый и Злой
все приняли, после того как путин сжалился над женщинами и скостил им 3 года
Александр
Не совсем,как намечали,но в целом выполняется.Апрель 2019 года пенсия 14.141 руб,апрель 2020 года -14.979 руб.,апрель 2021 года-15.790 руб.
Агрофена Иванова
Выполняют как намечали-- в среднем - по 1 т р прибавка--- 6.2 процента от пенсии...
Агрофена Иванова
А люди - жившие в ВОВ-у на кого - нибудь жаловались- что попали жить не в то время- и пришлось- не пенсию позже получать- а жизни свои отдавать, Я пенсионерка- и нас таких 45 миллионов-- это чуть ли не треть населения- и я довольна- что получаю уже третий год по 1 т р с хвостиком - и вместо 15 т р- сейчас получаю 18- а через пол-года около 20! А вы можете рассказать - почему в развитых странах- как вы считаете- США и ЕС - повышение пенсионного возраста уже давно сделали....????
Александр
Так не только в ЕС и США. Практически во всех республиках бывшего СССР,включая Белоруссию. А теперь и Китай собирается повышать пенсионный возраст.Экономику не обманешь.
Агрофена Иванова
Вот- вот....
Meerflyegerr
А у нас сейчас ВОВ? И в развитых странах давно срок жизни поболее нашего. Потому и подняли.
Агрофена Иванова
----))))))) молодец! А в союзных республиках почему--- а в Китае кроме служащих - почему вообще пенсий не платят???
Агрофена Иванова
Я не знаю какого ты возраста-- и твои дети- - но если бы оставили возраст выхода как есть-- пенсии были бы заморожены-- а цены всё равно потихоньку растут-- а тем кто через лет 5 пойдёт на пенсию - вообще нечем будет платить-- т . к вот именно люди и у нас стали дольше жить- а деторождаемость - из-за вас мужиков безмозглых- не могущих обеспечить свои семьи- не платящих даже алименты на детей--на одного работника- придется 2 пенса...
Агрофена Иванова
Я не знаю какого ты возраста-- и твои дети- - но если бы оставили возраст выхода как есть-- пенсии были бы заморожены-- а цены всё равно потихоньку растут-- а тем кто через лет 5 пойдёт на пенсию - вообще нечем будет платить-- т . к вот именно люди и у нас стали дольше жить- а деторождаемость - из-за вас мужиков безмозглых- не могущих обеспечить свои семьи- не платящих даже алименты на детей--на одного работника- придется 2 пенса...
Агрофена Иванова
Я не знаю какого ты возраста-- и твои дети- - но если бы оставили возраст выхода как есть-- пенсии были бы заморожены-- а цены всё равно потихоньку растут-- а тем кто через лет 5 пойдёт на пенсию - вообще нечем будет платить-- т . к вот именно люди и у нас стали дольше жить- а деторождаемость - из-за вас мужиков безмозглых- не могущих обеспечить свои семьи- не платящих даже алименты на детей--на одного работника- придется 2 пенса...
Агрофена Иванова
Может в Европе пенсы и получают в среднем 1000евро- потому что выходят позже на пенсию- а не из-за продолжительности жизни--- но эти 1000 евро всё равно равны нашим 15 тр средней пенсии....
Meerflyegerr
Ну-с, пойдём по порядку: я таки повторю свой вопрос - у нас сейчас ВОВ? Союзные республики - это какие? Почему не платят пенсии в Китае мне глубоко попендикулярно. "...но если бы оставили возраст выхода как есть-- пенсии были бы заморожены..."(с) "...Не читайте на ночь советских газет..."(с) мамзель. Из-за таких вот "аграфен" я ещё полный "пятерик" должен корячиться на работе. Да-да, я как раз с того года, который первым на полную раздачу попадает. Насчёт "...мужиков безмозглых, не могущих..." - это вы, мамзель, и подобные вам овцы таких растите. Начиная с садика. А мужики работают. И тех "мозговитых" ублюдков, которые платят им гроши, тоже вы, бабы, родили и воспитали. Ублюдками. Что касаемо лично меня - пацану своему полярные алименты я выплатил от и до. И даже сверху. Нечем будет платить? Не смотрите телевизор. Вообще, не только на ночь. Денег в стране предостаточно. Только распределяют их те, которых опять-же вы, бабы, родили и воспитали. ;-)
Агрофена Иванова
Вы молодец- что платили алименты- только сколько сейчас - именно сейчас - мужиков не платят ...Относительно того- сколько вам надо корячится-- это уж в первую очередь позаботьтесь об этом сами....
Агрофена Иванова
И распределяют деньги не бабы- а именно мужики-- вышедшие из народа !))))))) каких нарожали- каких воспитали-- таких нач-хальников и получили))))) хи-хи-хи....
Агрофена Иванова
поднятие возраста --- поможет молодым включить мозги и САМИМ заботиться о пенсии!! копи с молодости! и бросай работу хоть в 40лет)))))))
Meerflyegerr
Исходя из второй части вашего ответа - сколько мужиков сейчас не платят алименты - не моя забота. ;-) Ну а коли "...поднятие возраста --- поможет молодым включить мозги и САМИМ заботиться о пенсии!!..."(с) то пусть молодым и поднимают... Нафига нас, старичков терроризировать? ;-) А вообще это похоже на судорожную попытку баранов-рулевых отсрочить провал экономики... Молодняк работать не хочет, да и не умеет. И не будет уметь с нынешним образованием.
Евгений Натесов
Оzzи О О трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Александр Павлов
Да заткнись же ты наконец, дебил!
саша дмитренко
а это поможет молодым включить мозги и САМИМ заботиться о пенсии!! копи с молодости! и бросай работу хоть в 40лет))
alex
не накопиш деньги никогда сьест инфляция лучше закупать металл еще что то и зарывать в землю а самое выгодное собирай металолом и закапывай чтоб не гнило так делают немцы
Meerflyegerr
"...собирай металолом и закапывай чтоб не гнило так делают немцы..."(с) Конгениально! Гнили точно не будет. А как с ржавчиной? ;-)
alex
если выберете едросов они вам так донастроят налоговую систему что лучшим способом будет веревка и мыло уйти от нее или в скиты в землянки туда где нет налогового инспектора и дешевого жкх
Евгений Натесов
Александр Павлов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Олег Гильмутдинов
Одни ублюдочные политические проституки во власти. Нет смысла в выборах. СССР больше нет и защитить простого человека более некому.
Евгений Натесов
Хорош было в СССР - выборов не было, только одни обещания и сплошные катаклизмы...
Алексей Плескач
Во-первых, ТУ "реформу" похерили уже. Она - намеренно подставляла Путина. Для его сдвига - и была проведена этими. ЭТОЙ - УЖЕ УХОДЯЩЕЙ - ГосДумой. Осенью будет уже - ДРУГАЯ. И пенсии намеренно не увеличивали - с той же целью - ударить посильнее - по Путину! Полностью саботируя ВСЕ его поручения! Во-вторых, затихло всё как то! Уверен, что осенью нас ждёт много чего. Надеемся, что многое из того, что наворотили эти - при Медведеве в качестве Премьера и в качестве главы ЕдРо - будет не просто исправлено. Но и качественно поднят уровень жизни! Инфляция реальная - уже - с учётом поднятия ЖКХ - почти 9. Вопросов кандидатам в депутаты - задают по регионам - очень много. Путин тоже ставит задачи. А ведь - уверен - саботирующих ФИКСИРУЮТ. И ими будут заниматься! ВСЕМИ.
Василий
Конечно - конечно, царь хороший - бояре плохие.

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