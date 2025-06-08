Система ПВО поразила десятый БПЛА на подлёте к Москве — Собянин

Мэр Москвы сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили ещё один дрон ВСУ.Вооружённые силы Украины всю ночь пытались атаковать Московский регион.
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