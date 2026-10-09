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Неожиданное решение: гроб с телом Кашпировского повезли к границе с Украиной

Неожиданное решение: гроб с телом Кашпировского повезли к границе с Украиной

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Ровно 37 лет назад, 9 октября 1989 года, на Центральном телевидении СССР состоялся первый телесеанс Анатолия Кашпировского, который принес психотерапевту всесоюзную известность.

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