Неожиданное решение: гроб с телом Кашпировского повезли к границе с Украиной

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Ровно 37 лет назад, 9 октября 1989 года, на Центральном телевидении СССР состоялся первый телесеанс Анатолия Кашпировского, который принес психотерапевту всесоюзную известность.
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