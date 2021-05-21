Захарова высмеяла фото Зеленского в косоворотке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала крой рубахи в национальном стиле, которую президент Украины Владимир Зеленский надел на День вышиванки, и разъяснила, почему разрез на этой одежде располагался не посередине груди.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала крой рубахи в национальном стиле, которую президент Украины Владимир Зеленский надел на День вышиванки, и разъяснила, почему разрез на этой одежде располагался не посередине груди.
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