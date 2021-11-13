103-ю годовщину со дня своего образования отмечает прославленное Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова

103-ю годовщину со дня своего образования отмечает прославленное Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова

В этот день все выпускники знаменитого вуза, истинные патриоты своего Отечества, с гордостью вспоминают о своем училище, преподавателях и товарищах, с которыми учились соответствовать статусу десантника.

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