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В администрации Трампа оценили перспективы массовой депортации мигрантов

В администрации Трампа оценили перспективы массовой депортации мигрантов

Успех мер нового президента США Дональда Трампа по массовой депортации мигрантов из страны будет зависеть от конгресса, поскольку на это требуется дополнительное финансирование, заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации Трампа Томас Хоман.

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