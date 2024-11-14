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Челябинец убил беременную на глазах её малолетней дочери

Челябинец убил беременную на глазах её малолетней дочери

Суд вынес приговор по жуткому делу.Челябинец уедет на строгий режим за убийство беременной женщины в присутствии малолетнего ребёнка.

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