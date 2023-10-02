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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малыхин – о весе: «К бою с де Риддером скинул 16 кг за три недели. кушал два сникерса на ночь. Очень легко»

«У меня вес гуляет. Я недавно прокатился в поезде, пару раз зашел в вагон-ресторан, потом дома покушал.

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