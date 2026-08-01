«Зачем они это делают?» — британская журналистка о крахе западной цивилизации

Английская телеведущая чуть не плачет. «Мне 42, и я понимаю — это всё. Моя страна, мой континент, моя цивилизация, мои свободы и образ жизни, моя безопасность и возможность просто гулять по улицам, на которых я выросла, без опаски… Я понимаю, что всему этому пришёл конец.