«Зачем они это делают?» — британская журналистка о крахе западной цивилизации

Английская телеведущая чуть не плачет. «Мне 42, и я понимаю — это всё. Моя страна, мой континент, моя цивилизация, мои свободы и образ жизни, моя безопасность и возможность просто гулять по улицам, на которых я выросла, без опаски… Я понимаю, что всему этому пришёл конец.
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