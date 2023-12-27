Блогерша Ивлеева восстановила посты против СВО в соцсетях

Светлейший

Дурища деревенская, не понимает, что её жизнь уже поделена на до и после, возврата к прежней сытой жизни у неё потаскушки уже не будет. А увлечение критикой СВО приведет её на фабрику по пошиву варежек и кальсон для солдат...