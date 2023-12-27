В Instagram блогерши Насти Ивлеевой снова появились посты против СВО, которые она удаляла днем ранее.
Блогерша Ивлеева восстановила посты против СВО в соцсетях
Комментарии
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Светлейший
Дурища деревенская, не понимает, что её жизнь уже поделена на до и после, возврата к прежней сытой жизни у неё потаскушки уже не будет. А увлечение критикой СВО приведет её на фабрику по пошиву варежек и кальсон для солдат...
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16 час.
АЮ
Александр Юткин
Так, они и «народными» стали за голые задницы и русофобию.
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15 час.
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