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Блогерша Ивлеева восстановила посты против СВО в соцсетях

Блогерша Ивлеева восстановила посты против СВО в соцсетях

В Instagram блогерши Насти Ивлеевой снова появились посты против СВО, которые она удаляла днем ранее.

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Комментарии
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Светлейший
Дурища деревенская, не понимает, что её жизнь уже поделена на до и после, возврата к прежней сытой жизни у неё потаскушки уже не будет. А увлечение критикой СВО приведет её на фабрику по пошиву варежек и кальсон для солдат...
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16 час.
АЮ
Александр Юткин
Так, они и «народными» стали за голые задницы и русофобию.
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15 час.

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