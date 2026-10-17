Никита Михалков новый выпуск авторской программы "Бесогон" посвятил очень деликатной теме. Речь шла о том, как государственные символы постепенно превращаются в ходовой товар.
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- Исламисты обещают...
И все, кто заворачивается в государственный флаг - уважения не вызывают, к сожалению...
Помните журналиста Караулова и его программу "Момент истины"? Там он более серьёзные вещи озвучивал и власть его уничтожила. Вы не за тех проголосовали на выборах.
Это все из-за коммунодемократии. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых, а не сокрушаться в Интернете. Подробности в программе Монархической партии на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
Назвав армян туземцами, хотя и в контексте с заблудившимся полукровкой Каспаровым, Михалков полностью обнажил своё расистское нутро и показал, что он ни чем не отличается от укронациков, которых он клеймит с телетрибуны. Интересно-что думает об этом Адабашьян, считающий себя его приближённым.
Никита Сергеевич прав на 1000%!!! Уголовный Кодекс РФ « устарел лет на 30»- отсюда и беззаконие и казнокрадство в немыслимых масштабах, и « неуважение к символам страны» в погоне « за баблом». Только уголовная ответственность и огромные штрафы всем любителям « легкой наживы»!!!
АХ ТЫ Ж ГОСПОДИ -ЗАБЫЛИ ПРО МИХАЛКОВА!Кошмар и не вспоминают-Непорядок-нашел картавенький уголочек и Вперед на трибуну-А вот не усмотрели !!!-ВЫЛЕЗ-а кто такой Михалков? чем прославился- а вот де многократно переписывал гимн страны-выравнивал подгонял рифмы составлял-трудился что бы потом пожизненно иметь свой гешефтик!