Строки, согревающие сердце»: тверские поэты передали сборники стихов в зону СВО

«Тепло из дома»: в зону СВО отправили тираж поэтических сборников тверских писателей. Для поддержания боевого духа российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, была организована передача сборников стихотворений, написанных авторами из Тверской области.