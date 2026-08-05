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Строки, согревающие сердце»: тверские поэты передали сборники стихов в зону СВО

Строки, согревающие сердце»: тверские поэты передали сборники стихов в зону СВО

«Тепло из дома»: в зону СВО отправили тираж поэтических сборников тверских писателей. Для поддержания боевого духа российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, была организована передача сборников стихотворений, написанных авторами из Тверской области.

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