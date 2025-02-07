Пермский министр и мамина квартира в Сочи: в регионе не утихают споры о недвижимости чиновника

Суд продолжает рассматривать иск прокуратуры.Рассмотрение дела по иску прокуратуры к министру закупок Алексею Зарубину о конфискации у него квартиры в Сочи и дачи в Перми подходит к концу в Ленинском районном суде, сообщает properm.