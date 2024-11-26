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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БпЛА противника на Каховском направлении

Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БпЛА противника на Каховском направлении

В ходе разведывательно-поисковых действий оператор беспилотного летательного аппарата выявил пункт управления БпЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме на правом берегом Днепра.

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