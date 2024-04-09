Фиксация убытков. Почему Запад внезапно согласился на раздел Украины?

Минувшие выходные были ознаменованы весьма любопытными новостями из стана нашего противника, коим в большей степени является не Украина сама по себе, а тот самый коллективный Запад, который и стравил между собой две части русского народа.
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