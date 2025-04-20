Пётр Толстой ответил на извечный вопрос о русских и украинцах: Тема, которую не принято обсуждать публично

А

Александр24

В 68-70 гг. служил на Украине. В самоволках покупали у хохлов домашнее вино (3-х литровая банка - 3 руб.) и всегда первый стакан наливали хозяину и это не из уважения к нему, а для гарантии качества вина. Было много случаев, когда эти твари из ненависти к нам, специально подсыпали в вино всякую гадость, не яд, конечно, но уж точно добавки не на пользу организму. "Старики" в части даже рассказывали о том, что были всё-таки и смертельные случаи. Вот такие они - братья наши.