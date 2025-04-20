Царьград Petrov Sergey/Globallookpress Пётр Толстой ответил на извечный вопрос о русских и украинцах.
Пётр Толстой ответил на извечный вопрос о русских и украинцах: Тема, которую не принято обсуждать публично
Комментарии
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А
Александр24
В 68-70 гг. служил на Украине. В самоволках покупали у хохлов домашнее вино (3-х литровая банка - 3 руб.) и всегда первый стакан наливали хозяину и это не из уважения к нему, а для гарантии качества вина. Было много случаев, когда эти твари из ненависти к нам, специально подсыпали в вино всякую гадость, не яд, конечно, но уж точно добавки не на пользу организму. "Старики" в части даже рассказывали о том, что были всё-таки и смертельные случаи. Вот такие они - братья наши.
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7 час.
МВ
Медведев Вл Ник
Вся наша История - это тайна, сокрытая за семью печатями, "Как бы чего не вышло" и не туда повернется, а Политика - проституция хуже Публичного дома!
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7 час.
Надежда
Братья, но...Каины......................
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2 час.
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