В Новую Астрахань отправили 300 кустов роз из Астрахани

Таким образом, наши прекрасные цветы пустят корни на новых территориях России. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Астрахани Олег Полумордвинов, более 300 кустов, которые были взяты черенками с площади Ленина, отправлены в поселок Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики.
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