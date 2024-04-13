В Новую Астрахань отправили 300 кустов роз из Астрахани

Таким образом, наши прекрасные цветы пустят корни на новых территориях России. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Астрахани Олег Полумордвинов, более 300 кустов, которые были взяты черенками с площади Ленина, отправлены в поселок Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики.