Отлученных от России артистов «ломает»

Господа вместе с Вами уехала Россия.Здесь уже ее нет для Вас.У Вас там другая Россия,беглая.Здесь не место для Вас.У Вас своя Россия.Живите в ней.В квартиранты не проситесь,жилье не сдается в аренду.

Иван Захава

Давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом! Кстати, а для чего они избраны, если кто не знает, я объясню, это просто?!