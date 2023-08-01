Иноагенты и релоканты сполна осознали, насколько антикомфортен после Москвы Западный мир, но их жалобы только смешат россиян Максим Покровский*, Мария Машкова, Наргиз, Андрей Макаревич*, Земфира*.
Отлученных от России артистов «ломает»
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Господа вместе с Вами уехала Россия.Здесь уже ее нет для Вас.У Вас там другая Россия,беглая.Здесь не место для Вас.У Вас своя Россия.Живите в ней.В квартиранты не проситесь,жилье не сдается в аренду.
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12 час.
Stilianos Kanakidis
😝
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10 час.
Иван Захава
Давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом! Кстати, а для чего они избраны, если кто не знает, я объясню, это просто?!
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10 час.
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