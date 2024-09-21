Строительство в провинции Чжэцзян на востоке Китая идет полным ходом, и регион стал одним из лидеров страны по масштабам развития инфраструктуры.
Семья китайцев захотела тройную компенсацию за дом, тогда шоссе построили вокруг него
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Этой протухшей новости уже лет 7, если не больше. В Томске почти также поступили с наглой семейкой, которая живя в частном доме площадью не более 60 кв.метров требовала себе 4 2-хкомнатных квартиры. Дом обошли стороной, сделав насыпь для дороги, а дом весной залило потоками воды и глины с насыпи.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Врёшь, падаль бандеровская. В СССР такого не было, а было это в 890-е годы, которые подонки,типа тебя, считают святыми, и которые эти подонки, типа тебя поджигали дома, взрывы газа устраивали. Затухни, падаль лживая.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Да поделом гниде помойной .
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12 час.
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