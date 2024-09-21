Семья китайцев захотела тройную компенсацию за дом, тогда шоссе построили вокруг него

Владимир Алтайцев

Этой протухшей новости уже лет 7, если не больше. В Томске почти также поступили с наглой семейкой, которая живя в частном доме площадью не более 60 кв.метров требовала себе 4 2-хкомнатных квартиры. Дом обошли стороной, сделав насыпь для дороги, а дом весной залило потоками воды и глины с насыпи.