Семья китайцев захотела тройную компенсацию за дом, тогда шоссе построили вокруг него

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Этой  протухшей  новости уже  лет 7, если не  больше. В  Томске  почти также  поступили с  наглой  семейкой, которая  живя в частном  доме  площадью  не более  60  кв.метров  требовала  себе  4  2-хкомнатных квартиры. Дом обошли  стороной, сделав  насыпь для  дороги, а  дом весной  залило потоками воды  и глины  с насыпи.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Врёшь, падаль бандеровская. В СССР  такого не  было, а  было  это в  890-е  годы, которые  подонки,типа  тебя, считают  святыми, и которые  эти подонки, типа  тебя  поджигали  дома, взрывы  газа  устраивали. Затухни, падаль лживая.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Да  поделом  гниде помойной .
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12 час.

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