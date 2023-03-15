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‍♀ Гороскоп на 15 марта для всех знаков зодиака

‍♀ Гороскоп на 15 марта для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 15 марта. Убывающая Луна в Стрельце призывает представителей всех знаков зодиака устроить себе небольшой отдых среди недели, провести время с близкими, заняться любимым делом или просто уделить время себе.

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