Бывший заместитель губернатора Моора возглавил компанию другого экс-чиновника тюменского правительства

Бывший заместитель губернатора Тюменской области Мария Рудзевич, которая в своё время отвечала за цифровизацию в регионе, устроилась на работу к другому бывшему высокопоставленному чиновнику областного правительства.
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