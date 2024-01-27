Названо возможное назначение десятков миллиардов евро от ЕС для Украины

Политолог Жарихин: 50 миллиардов от ЕС Украине хватит на год Если страны Евросоюза согласуют выделение Украине 50 миллиардов евро, этих средств стране может хватить приблизительно на год обеспечения социальной сферы, ЖКХ.
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