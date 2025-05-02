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Несекретные материалы

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Трамп на день рождения примет военный парад в Вашингтоне

Трамп на день рождения примет военный парад в Вашингтоне

Американская армия готовится провести военный парад в Вашингтоне 14 июня, сообщает Associated Press. В этот день официально будет праздноваться 250-я годовщина Национальной Армии США, которая случайно совпадает с 79-м днем рождения президента страны Дональда Трампа.

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