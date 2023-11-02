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В Мариуполе задержали горожанку-агента СБУ

В Мариуполе задержали горожанку-агента СБУ

Девушка передавала украинским спецслужбам информацию о русской армии.Сотрудники ФСБ задержали жительницу Мариуполя, которая передавала украинским спецслужбам информацию о передвижениях русских войск в Запорожской области и в ДНР.

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