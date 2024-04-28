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Жители Поморья поставили рекорд — собрали три тонны электрохлама

Как гласит большая российская энциклопедия, в переводе с греческого «эко» означает «жилище». Несомненно то, что мы должны заботиться о своём доме в самом широком смысле этого словаКак гласит большая российская энциклопедия, в переводе с греческого «эко» означает «жилище».

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