Как гласит большая российская энциклопедия, в переводе с греческого «эко» означает «жилище». Несомненно то, что мы должны заботиться о своём доме в самом широком смысле этого словаКак гласит большая российская энциклопедия, в переводе с греческого «эко» означает «жилище».