Как гласит большая российская энциклопедия, в переводе с греческого «эко» означает «жилище». Несомненно то, что мы должны заботиться о своём доме в самом широком смысле этого словаКак гласит большая российская энциклопедия, в переводе с греческого «эко» означает «жилище».
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