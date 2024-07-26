В Иглинском районе сгорел жилой дом, но никто не пострадал

В Иглинском районе произошел крупный пожар, который грозил стать трагедией для многодетной семьи. Однако, благодаря быстрому реагированию членов семьи и спасателей, никто из пятерых детей в возрасте от двух до 17 лет не пострадал.
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