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Тульские новости

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В Туле на Советской во время пожара пострадал мужчина

В Туле на Советской во время пожара пострадал мужчина

Всего за минувшие сутки огнеборцы выезжали на 4 пожара.6 сентября в Туле произошел пожар на улице Советской, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

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