Председатель кубанского парламента и депутат Госдумы встретились с анапскими казаками

АНАПА, 11 февраля, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко («Единая Россия») встретились с атаманами Анапского районного казачьего общества.
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