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Режим повышенной готовности из-за медведей ввели в еще одном районе Республики Алтай

Режим повышенной готовности из-за медведей ввели в еще одном районе Республики Алтай

В связи с этим власти увеличили число разрешений на охоту Для регулирования численности медведей в Республики Алтай Минприроды региона выдало 157 лицензий на их добычу.

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