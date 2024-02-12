Власти Кубани увеличили разовые выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей: подробности

КРАСНОДАР, 12 февраля, ФедералПресс. В Краснодарском крае увеличили разовую выплату участникам спецоперации с 300 до 500 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
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