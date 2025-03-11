Либеральные западные СМИ наперебой обвиняют президента США в связях с Россией Самые невероятные обвинения и грязные ругательства в адрес Трампа буквально наводнили крупнейшие западные, в том числе американские, СМИ подведомственные либералам.
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