Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп снова изгой?

Трамп снова изгой?

Либеральные западные СМИ наперебой обвиняют президента США в связях с Россией    Самые невероятные обвинения и грязные ругательства в адрес Трампа буквально наводнили крупнейшие западные, в том числе американские, СМИ подведомственные либералам.

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