Митрополит Тихон ответил на вопрос о духовнике Путина

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), отвечая в очередной раз на вопрос, является ли он духовником президента России Владимира Путина, предложил спросить об этом главу государства.
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