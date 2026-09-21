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В интернете появились услуги по обнулению процентов по кредитным картам

В конце лета на «Авито», «Профи.ру» и во «ВКонтакте» появились предложения за 500-1,5 тысячи рублей «вернуть льготный период» по кредитным картам «Сбера», Т-банка, ВТБ, Альфа-банка, ОТП-банка и Газпромбанка или отменить уже начисленные проценты, обратил внимание РБК.

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