В интернете появились услуги по обнулению процентов по кредитным картам

В конце лета на «Авито», «Профи.ру» и во «ВКонтакте» появились предложения за 500-1,5 тысячи рублей «вернуть льготный период» по кредитным картам «Сбера», Т-банка, ВТБ, Альфа-банка, ОТП-банка и Газпромбанка или отменить уже начисленные проценты, обратил внимание РБК.
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