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В России ускорился рост цен на мясо птицы

В России ускорился рост цен на мясо птицы

Цены на курицу и индейку в России выросли более чем на 15% за год, что связано с увеличением издержек производителей на корма, логистику и оплату труда.

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