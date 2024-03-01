Лубянка: от Новгорода до Плевны

Маршрут: м.Кузнецкий мост - Пушечная улица - Лубянская площадь - Музейный парк - Мясницкая улица - Лубянский проезд - площадь Ильинские Ворота - с экскурсоводом компании "Гуляем по Москве" Ларисой Миловидовой - http://moscowwalking.
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