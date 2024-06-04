Что означает цвет заправочного пистолета и бывает ли разноцветный бензин

А вы когда-нибудь задумывались о том, почему на топливных колонках заправочных станций пистолеты окрашены в разные цвета? Вовсе неспроста! фото: Getty ImagesНаверное, мало кто задумывается над таким явлением, как цвет заправочного пистолета на бензоколонке.