Что означает цвет заправочного пистолета и бывает ли разноцветный бензин

А вы когда-нибудь задумывались о том, почему на топливных колонках заправочных станций пистолеты окрашены в разные цвета? Вовсе неспроста! фото: Getty ImagesНаверное, мало кто задумывается над таким явлением, как цвет заправочного пистолета на бензоколонке.
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