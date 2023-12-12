БК «Пари» – об удвоении депозитов: «Акция сработала в минус на оборот ставок. Начинаешь лудить только на бонусы, а реальные деньги не ставишь»

Управляющий партнер «Пари» Дмитрий Сергеев рассказал об эффективности акции «Паримания». «Немножко инсайдов по «Паримании», как относительно новой акции для российского рынка.
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