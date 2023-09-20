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Откуда вера у многих мужчин, что жены мужей оговаривают за некупленную шубу?

Откуда вера у многих мужчин, что жены мужей оговаривают за некупленную шубу?

Морена, недавно я прочитала статью «юриста», который достаточно убедительно писал,  что мужчин повсюду сажают ни за что, имея в виду насилие над детьми.

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Комментарии
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ONIX
Я так понимаю,у Морены,ничего не меняется: неудобные комментарии удаляются,дабы разжечь в очередной раз бабью истерию🤦‍♂️😂👍Все,как всегда!
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10 час.
Дмитрий Яковлев
Хорошо . Я НЕ юрист , но рассмотрим ГИПОТЕТИЧЕСКУЮ ситуацию : Как известно обвинить в изнасиловании может даже жена мужа . (Может это и правильно...В ТЕОРИИ) . ОБИДЕЛАСЬ жена на мужа . Сильно  И... &quot;Дорогой-давай лёгкий БДСМ попробуем?&quot; Радостный муж соглашается...После чего супруга отправляется на медосвидетельствование , налицо следы насилия и полового акта . Вот ЧЕСТНО , зная нашу &quot;палочную&quot; правоохрЕнительную систему-много шансов у мужа оправдаться?:(
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4 час.

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