Откуда вера у многих мужчин, что жены мужей оговаривают за некупленную шубу?

Я так понимаю,у Морены,ничего не меняется: неудобные комментарии удаляются,дабы разжечь в очередной раз бабью истерию🤦‍♂️😂👍Все,как всегда!

Дмитрий Яковлев

Хорошо . Я НЕ юрист , но рассмотрим ГИПОТЕТИЧЕСКУЮ ситуацию : Как известно обвинить в изнасиловании может даже жена мужа . (Может это и правильно...В ТЕОРИИ) . ОБИДЕЛАСЬ жена на мужа . Сильно И... "Дорогой-давай лёгкий БДСМ попробуем?" Радостный муж соглашается...После чего супруга отправляется на медосвидетельствование , налицо следы насилия и полового акта . Вот ЧЕСТНО , зная нашу "палочную" правоохрЕнительную систему-много шансов у мужа оправдаться?:(