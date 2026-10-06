Корпус новой газовой котельной построили на улице Красных Партизан в Серпухове

На улице Красных Партизан в Серпухове завершили монтаж блочно-модульной котельной мощностью 32 мегаватта.
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