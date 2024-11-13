NYT: власти Украины изменили условия переговоров после победы Трампа

Власти Киева пересмотрели свой подход к мирному урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает издание The New York Times, в центре внимания политиков оказались не территориальные вопросы, а гарантии безопасности, которые могут предоставить страны-союзники.
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