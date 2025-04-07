Губернатор Андрей Бочаров начал неделю с рабочей поездки на «Юный ястреб». Здесь активно развивают инфраструктуру — все планы реализуют в графике.
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Губернатор Андрей Бочаров начал неделю с рабочей поездки на «Юный ястреб». Здесь активно развивают инфраструктуру — все планы реализуют в графике.