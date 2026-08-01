Politico: США передадут управление контактной группой НАТО по Украине

США планируют передать управление контактной группой по военной помощи Украине другому члену НАТО. Это шаг, вызвавший обеспокоенность в Киеве и дистанцирование от европейских союзников, займет до года, сообщает Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии