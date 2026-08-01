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Царьград

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Politico: США передадут управление контактной группой НАТО по Украине

Politico: США передадут управление контактной группой НАТО по Украине

США планируют передать управление контактной группой по военной помощи Украине другому члену НАТО. Это шаг, вызвавший обеспокоенность в Киеве и дистанцирование от европейских союзников, займет до года, сообщает Politico.

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