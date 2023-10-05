Очень печально - русские отступают: Что кроется за планом "Севастополь - Новороссийск"?

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов объяснил, как Россия будет обеспечивать зоны контроля над международными водами, которые киевский режим может использовать для поставки оружия морским путём.
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