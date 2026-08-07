МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Историческую облицовку путевых стен восстановят на станции метро «Смоленская»

Историческую облицовку путевых стен восстановят на станции метро «Смоленская»

В Москве началась реставрация путевых стен на станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро. Специалисты мастерской керамики Центра реставрации Московского метрополитена уже изготовили первую партию новой облицовочной плитки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии