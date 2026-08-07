Историческую облицовку путевых стен восстановят на станции метро «Смоленская»

В Москве началась реставрация путевых стен на станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро. Специалисты мастерской керамики Центра реставрации Московского метрополитена уже изготовили первую партию новой облицовочной плитки.
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