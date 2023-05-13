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В Сети стал вирусным видеоролик с испугавшимся ламантинов псом

В Сети стал вирусным видеоролик с испугавшимся ламантинов псом

В Сети начало вируситься любопытное видео с собакой. Пес решил искупаться в море, но был напуган из-за других животных, которые проплывали мимо.

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