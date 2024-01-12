"Догнал на свою голову": без "морды" остался приморский водитель после ДТП

Об аварии в центре Уссурийска сообщили местные жители. Судя по кадру, водитель догнал впереди идущий автомобиль и врезался в него, повредив переднюю часть своей легковушки, передает ИА UssurMedia со ссылкой на Tg-канал dtp_ussk (18+).
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