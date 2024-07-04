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Reuters: давление на Райффайзенбанк из-за сотрудничества с Россией усилилось

Reuters: давление на Райффайзенбанк из-за сотрудничества с Россией усилилось

Информационное агентство выпустило материал, основываясь на сведениях более чем десяти источников. Дойдет ли дело до санкций против «дочки» европейского банка?Австрийский Райффайзенбанк столкнулся с усиленным давлением со стороны Европейского центрального банка, США и правительства Австрии.

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