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Торговая недвижимость, часть II: если арендатор пришел на время, это не обязательно плохо. Но и не всегда хорошо

Торговая недвижимость, часть II: если арендатор пришел на время, это не обязательно плохо. Но и не всегда хорошо

Скорость заполнения арендаторами коммерческих помещений в составе ЖК, как и срок, на который они в итоге заедут, зависит от множества факторов — от направления работы самого арендатора до бизнес-модели, которой придерживается девелопер жилого комплексаВторую часть разговора о том, какие компании сегодня больше всего интересуются торговыми площадями в составе жилых комплексов и почему порой арендаторы этих площадей начинают меняться слишком часто, стоит начать с данных, которые партнер, генеральный директор «МТЛ.

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