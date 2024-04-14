На Западе положение Украины вызывает все больше беспокойства, переходящего в истерию, пишет ČA. Все больше людей разочаровываются в поддержке Киева и начинают задумываться о создании новой архитектуры безопасности в Европе.
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