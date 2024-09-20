Центробанк РФ поможет проверить партнёра по бизнесу на добросовестность

С 1 октября Центробанк РФ открывает сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.