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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Центробанк РФ поможет проверить партнёра по бизнесу на добросовестность

С 1 октября Центробанк РФ открывает сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

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